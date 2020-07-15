На Тернопільщині продовжують виявляти боєприпаси часів Другої світової війни.

Так, 14 липня о 10:50 у селі Набережна Бучацького району у лісі виявлено 8 мінометних мін ММ-120 мм часів Другої світової війни.

О 12:02 у місті Тернопіль на вулиці Текстильна виявили мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни.

О 16:20 на території місцевого підприємства у місті Бучач виявлено 30 авіаційних бомб АО-2,5 часів Другої світової війни.

Усі небезпечні знахідки вилучені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.