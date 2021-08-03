13 неоформлених працівників виявили на одному із сільськогосподарських підприємств на Тернопільщині. Вони виконували будівельні роботи.

Нелегальних працівників зафіксували під час інспекційної перевірки. Роботодавця змусили оформити їх.

«Було проведено інспекційне відвідування у суб’єкта господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність в агропромисловій сфері на території села Гримайлів, що на Чортківщині. З’ясовано, що роботодавець використовував працю 13 неоформлених працівників, зокрема: мулярів, штукатурів та робітників для будівництва складського приміщення на території сільськогосподарського підприємства. За втручання інспекторів праці, підприємець одразу ж оформив трудові відносини з 11 працівниками під час інспекційного відвідування. Розпорядчим документом інспектори праці зобов’язали його узаконити трудові відносини ще з 2 працівниками».

Інспектори праці нагадують: фактичний допуск працівника до роботи без оформлення з ним трудових відносин передбачає адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.