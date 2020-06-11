Про пожежу на складських приміщеннях на лінію “102” 9 червня заявив місцевий житель. Чоловік повідомив, що горить будівля в районі цукрового заводу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники служби надзвичайних ситуацій. Вогонь пошкодив стіни та дах на площі майже 300 квадратних метрів. Під час гасіння пожежники виявили обгоріле тіло жінки. У ході перевірки стало відомо, що загибла – жителька Збаразького району, 1991 року народження.

Попередня причина займання – коротке замикання. За словами начальника Збаразького відділення поліції Віктора Волощука, дане приміщення належить одному з місцевих мешканців. Він його не використовував, а тому віддав знайомому в безоплатну оренду без складання будь-яких договорів.

Орендар не повідомив, що приміщення використовуватиме, як сортувальний цех для пластикових пляшок, картону та скла. Він самовільно без дозволів провів електрику та встановив прес. На роботу найняв місцевих жителів, які ведуть антигромадський спосіб життя і не мають постійного місця проживання. Ці люди погодилися працювати за копійки. Вони збирали відходи, пресували їх, а вже після цього підприємець відсилав перероблене на утилізацію.

На пожежі загинула одна з працівників. Коли спалахнуло приміщення, вона була живою. Її напарника в день пожежі опитати не вдалося, оскільки чоловік перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння. Місце перебування організатора незаконного складування встановлюють працівники поліції.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно з статтею 270 частина 2 ККУ. Триває слідство.