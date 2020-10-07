Цьогоріч на підготовку до опалювального сезону на Тернопільщині витратили 350 млн. грн.

Про це повідомила заступниця директора департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Софія Близнюк. Кошти витратили на ремонт котелень і мереж.

Під час опалювального сезону працюватимуть 333 котельні, усі готові подавати тепло до осель жителів краю. «Підготовку об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року розпочали із травня. Під час опалювального сезону планується, що працюватимуть 333 котельні, із яких 72 – комунальні. Також, під час міжопалювального періоду, законодавча база дала можливість відключитися від централізованого опалення. Цією можливістю скористалося 175 мешканців», – зазначає Софія Близнюк.

Додамо, мешканці міста Тернополя будуть мати цілодобове постачання гарячої води.

Софія Романська