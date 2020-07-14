У зв’язку із виникненням високого рівня завантаженості доріг на вул. Оболоня і вул. Митрополита Андрея Шептицького та постійним утворенням заторів, прийнято рішення про внесення змін в організацію дорожнього руху.

Зокрема, на перехресті зазначених вулиць облаштовано та встановлено тимчасову кільцеву транспортну розв’язку. Запроваджені зміни забезпечать безпеку руху транспорту у всіх напрямках та зменшить ймовірність утворення заторів.

Також, задля розвантаження дороги на вул. Митрополита Андрея Шептицького, там зменшено кількість місць для паркування транспортних засобів.

Прохання до водіїв врахувати наступні зміни в дорожній обстановці під час планування поїздки та не порушувати правила дорожнього руху.