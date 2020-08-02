Рекорд України зареєстрували у Тернополі під час урочистої ходи випускників.

Учениця загальноосвітньої школи №7 Марія Борисяк одягнула сукню зі шлейфом, довжина якого сягала 102 метрів 87 сантиметрів.

Рекорд зареєстрував експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. Також сукня зі шлейфом потрапила до Книги рекордів Тернополя.

Пошила сукню дизайнерка Наталія Стефанчук. Жінка каже, що впоралася за кілька днів. «Часу на організацію дійства і виготовлення сукні було лише тиждень. На випускну сукню-трансформер витрачено до 200 метрів тканини, шлейф був вчеплений до спідниці, за 30 секунд і це було продемонстровано. У результаті — дійство було вражаючим і захоплюючим. Красуні-моделі несли найдовший в Україні шлейф і демонстрували стиль, і моду, молодість, і красу, повноцінне життя і приклад того, що досягнення цілі можливе при великому бажанні і клопіткій праці».

Нагадаємо, дівчина у сукні з рекордним шлейфом очолювала урочисту ходу випускників. Відтак це стало родзинкою цьогорічного свята «Випускник-2020» у Тернополі.

Софія Романська





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