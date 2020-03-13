Транспорт залишити в лісосмузі, товар забрати додому – такий план нашвидкуруч склав 36-річний житель Березовиці Тернопільського району, коли всівся за кермо чужого мікроавтобуса.

Зловмисника поліцейські розшукали, вилучили й крадений транспортний засіб.

– 11 березня близько п’ятої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Мишковичі про те, що з території овочевого ринку по вулиці Шептицького в Тернополі невідома особа викрала його автомобіль марки «Мерседес», – розповів начальник сектору Тернопільського відділу поліції Андрій Подусовський.

Потерпілий також повідомив поліцейським, що в мікроавтобусі зберігався товар його та іншого підприємця.

Оперативно відреагувавши на повідомлення, співробітники карного розшуку міської поліції та обласного управління не лише встановили місце знаходження краденого транспортного засобу, а й вийшли на слід крадія. Зі слів Андрія Подусовського, мікроавтобус був залишений в лісопосадці на території недіючого цукрового заводу в селищі Велика Березовиця. Товар, що зберігався, в салоні, зловмисник переніс додому.

Викрадачеві 36 років, раніше проблем із законом не мав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 289 ККУ. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання міри запобіжного заходу.