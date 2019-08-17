101 мільйон гривень отримала Тернопільщина з державного бюджету на освіту.

Кошти планують використати на дидактичні матеріали, шкільні автобуси, комп’ютери, проведення Інтернету.

Зокрема, всі школярі області матимуть доступ до світової мережі, а також будуть забезпечені комп’ютерами.

24 мільйони грн. буде спрямовано на забезпечення Нової української школи, – розповідає начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

«Є дві субвенції з державного бюджету – для Нової української школи та загалом на якісну освіту. Щодо останнього, то використовуються кошти на закупівлю комп’ютерів, шкільних автобусів. Зокрема, для Тернопільської області виділено понад 33 мільйони гривень для забезпечення усіх навчальних закладів Інтернетом, який має бути проведеним до усіх шкіл. Також буде закуплено близько тисячі комп’ютерів, які будуть розприділені між навчальними закладами області. У школах на десять дітей має бути, як мінімум, один комп’ютер».

Наразі школи області готуються прийняти учнів нового навчального року. Деякі заклади вже отримали підручники. Цього року для потреб шкіл планують придбати 7 автобусів на суму – більше 14 млн. грн. До слова, нині у загальноосвітніх навчальних закладах області використовується понад 160 автобусів.

Софія Романська