На оперативному штабі в ОДА обговорили деблокування доїздів і забезпечення населених пунктів електропостачанням. ВІДЕО

17/12/2018 Розмір тексту:

Недопущення блокування доїздів та скоординована ліквідація знеструмлення у населених пунктах внаслідок негоди – таке завдання для усіх служб дав голова облдержадміністрації Степан Барна під час термінового зібрання оперативного штабу 16 грудня.

На Тернопільщині, нагадаємо, протягом останньої доби посилилися опади. Така ж погода, за прогнозами синоптиків, збережеться ще впродовж двох наступних діб.

Загалом, як поінформував начальник Служби автомобільних доріг в області Богдан Юлик, на дорогах державного значення працювали 174 одиниці техніки. На даний час доїзд забезпечено у повній мірі. Дорожники розчищають автошляхи на повну ширину, посипають спеціальними сумішами та готуються до нової хвилі опадів.

Що ж стосується місцевих доріг, то, за словами начальника управління капітального будівництва ОДА Віктора Кузяка, весь день працювали 85 одиниць техніки, задіяно більше ста людей. На цій ділянці роботи ситуація складніша, адже дороги місцевого значення мають довшу протяжність – понад 3,5 тис. кілометрів, тоді як дороги державного значення – майже 1,5 тис. км.

«Усі ці моменти ми маємо оперативно й злагоджено відпрацювати. Левова частка підрядів по державних і місцевих дорогах має компанія «Техно-Буд-Центр». Я би не хотів, щоб хтось комусь із підрядників не надав техніки. Ви всі працюєте на території області. Всі отримуєте фінансування з державного та обласного бюджетів. Побачу факти саботажу – будете мати справи зі мною персонально і це стосується всіх без винятку підрядних організацій. Ваше завдання оперативно налагодити питання доїздів до населених пунктів і забезпечити електропостачання, де воно зникло», – звернувся до учасників наради Степан Барна.

За підсумками засідання оперативного штабу, вирішили також у разі посилення снігових опадів обмежити рух вантажівок.