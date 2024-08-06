На Олімпіаді в Парижі українські чемпіонки підтримали захисників з Тернопільщини

Олімпійські чемпіони підтримали бійців 82 окремого батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони під час святкування тріумфу у Парижі.

Про це повідомили на сторінці бригади у соцмережі.

Військовослужбовці батальйону з Тернопільщини зараз виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Їм було надзвичайно приємно побачити наших переможниць, які тримали стяг їхнього підрозділу.

Ініціатором ідеї підбадьорити бойових побратимів став Юрій Стрєчний, відомий на псевдонім «Француз», який зараз перебуває в Парижі. Юрій – один з перших добровольців, який приєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, повернувшись з Франції, де проживав та працював. Проходив службу у 82 батальйоні 105 окремої бригади ТрО понад два роки.

“Вітаємо наших спортсменів з досягненнями на міжнародній арені. Зичимо нових звершень. Разом до Перемоги!”, – зазначають у бригаді.

Довідково

Спортсменка ЦСК ЗС України головний сержант Ярослава Магучіх (ліворуч на фото) здобула “золото” Олімпійських ігор-2024 у Парижі.У фіналі змагань у секторі стрибків у висоту Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2 метри.

Ще одна наша легкоатлетка старший лейтенант Ірина Геращенко (праворуч на фото) здобула бронзову нагороду (1,95 м). Для Геращенко це третя Олімпіада — у Ріо-2016 вона була десятою, а в Токіо-2020 зупинилися за крок до медалі, посівши четверте місце.

У центрі на фото — український метальник молота Михайло Кохан, він здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024.