На Тернопільщині під час карантину значно побільшало безробітних. Натомість кількість вільних робочих місць знизилася. Відтак нині на одну вакансію претендує в середньому одинадцять безробітних.

Цьогоріч в області статус безробітного отримали майже вісімнадцять тисяч жителів краю. Під час карантину в рази побільшало звернень до обласної служби зайнятості, а чимало роботодавців закрили свої вакансії.

“На початку травня ми мали 1084 вакансії, що удвічі менше, ніж на 01.05.2019. Крім того, значна кількість роботодавців призупинила укомплектування вакансій під час карантину. Найбільший попит — на підсобних працівників, продавців, водіїв, трактористів сільськогосподарського виробництва, а також постійною є потреба у медсестрах та лікарях. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5968 грн. Найвищу зарплату роботодавці пропонують машиністам-трактористам – 20 тис. грн; лікарю-стоматологу – 19 тис. грн; кранівнику – 18,6 тис. грн, водіям тролейбуса – 15,8 тис. грн”, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Найскладніша ситуація із працевлаштуванням у Кременецькому районі, там на одну вакансію претендує 59 людей. Також значна кількість незайнятого населення у Козівському та Підгаєцькому районах.

Софія Романська