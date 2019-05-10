Днями на Гаївському перехресті працівники КП “Тернопіль Інтеравіа” встановили нову камеру відеоспостереження з метою запобігання вчинення ДТП на ділянці дороги біля мосту, на якому ведуться ремонтні роботи.

Встановлення веб-камери відбулося на виконання доручення міського голови Сергія Надала, повідомляють у міській раді.

Як пояснює очільник Тернополя, на аварійному шляхопроводі, що біля перехрестя вул. Гайової- Будного, уже встановлені дві цілодобові камери відеоспостереження, проте у зв’язку із демонтажем частини мосту, тимчасовою зміною організації дорожнього руху на цій ділянці та повною забороною проїзду для великогабаритного транспорту, була необхідність у встановленні додаткової камери з цілодобовою онлайн-трансляцією.

«У Тернополі запроваджується практика встановлення камер відеоспостереження на тих об’єктах, де ведуться ремонтні роботи, що дозволить усім спостерігати за процесом ремонту, а також забезпечить безпеку руху на дорогах», – додає Сергій Надал.

Перегляд онлайн-трансляції з камери доступний на веб-порталі http://ternopil.webcam/.

До слова, незабаром ще одну камеру відеоспостереження заплановано встановити на перехресті вулиць Дружби – Миру, де проведуть капітальний ремонт дорожнього покриття.