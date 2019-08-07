На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Соломії Крушельницької планують змінити організацію дорожнього руху.

Щоб переконатися, що запропонований варіант схеми руху транспорту буде ефективним на вихідні, 9-11 серпня, там проведуть експеримент. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 7 серпня.

– У зв’язку з тим, що на перехресті вулиць Хмельницького-Крушельницької, перед двоарковим мостом, часто виникають ДТП, скупчується транспорт, утруднений проїзд приватного автомобільного та громадського транспорту, плануємо у подальшому внести зміни у цю транспортну розв’язку шляхом облаштування кільцевого руху, – розповів Андрій Дроздовський, заступник начальника управління ЖКГ-начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури. – Для того, щоб переконатися, що кільцевий рух буде ефективним, ми розробили схему, яку погоджено з поліцією. У п’ятницю 9 серпня плануємо запровадити тимчасову експериментальну схему організації дорожнього руху, щоб побачити як буде курсувати автомобільний і громадський транспорт по запропонованій схемі.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що головна мета зміни організації дорожнього руху на цій ділянці – це зменшення трафіку транспорту та зменшення швидкості проїзду задля безпеки водіїв.

– Свої пропозиції щодо зміни організації схеми руху нам минулого року надала компанія, яка проводила відповідні дослідження, – сказав Сергій Надал. – Проектанти спільно з поліцією півроку вивчали, який варіант кращий, оскільки дані розрахунків не можуть гарантувати переваги того чи іншого варіанту, чи це мають бути світлофорні об’єкти чи кільцевий рух. У результаті обговорень дійшли висновку, що це має бути кільцевий рух. Тому в порядку експерименту, на вихідні, коли менше транспорту, запровадимо там кільцевий рух, щоб подивитися як це буде працювати. Якщо отримаємо позитивний результат, то будемо починати роботи капітального характеру з облаштування кільцевої розв’язки.

Ольга Трач