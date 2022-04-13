Рух автотранспорту на вулиці Білецькій перекриють 15 квітня. Роблять це для того, щоб приватне акціонерне товариство «Опілля» демонтувало будівельний кран.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 13 квітня.

– Перекриваємо рух автотранспорту з метою проведення робіт із демонтажу будівельного крану на вулиці Білецькій, – повідомив Вдладислав Стемковський, заступник міського голови. – Приватне акціонерне товариство «Опілля» звернулось до управління житлово-комунального господарства з проханням здійснити демонтаж крану з прекриттям руху. Це негабаритний об’єкт, він буде займати всю дорогу і є небезпека для учасників дорожнього руху. Є погоджена схема об’їзду на цей період.

Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів в районі проведення робіт здійснюватимуть працівники Управління патрульної поліції в Тернопільській області.