Зміни до титульного списку капітального ремонту вуличного освітлення Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 11 серпня. Для одного об’єкта збільшили суму коштів і додали до переліку один новий об’єкт.

– Враховуючи рішення сесії міськради про зміни до бюджету на 2021 рік, приводимо титульний список у відповідність до виділених коштів, – розповів Владислав Стемковсьий заступник міського голови. – Збільшуємо суму для капітального ремонту вуличного освітлення на вулиці Проектній в мікрорайоні Пронятин та додаємо ще один об’єкт: «Капітальний ремонт-влаштування вуличного освітлення вулиці Словацького». Вказані вулиці потребують встановлення нових опор та сучасного LED-освітлення. Загальна сума титульного списку, до якого входять сім об’єктів, становить 1 мільйон 180 тисяч гривень. Ми в цьому році приймаємо титульний список з невеликими витратами у зв’язку з тим що одночасно виконуємо роботи по проекту «Світлоу без ртуті» на території місту Тернополя, і в рамках якого встановлено більше трьох тисяч LED-ламп.