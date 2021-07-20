На одній з вулиць Тернополя чоловік і жінка викинули цілий бус сміття. ФОТО

У Тернополі чоловік та жінка викинули цілу купу сміття на одній з вулиць.

Зробили це пізно увечері, коли вже було темно.

Очевидцем правопорушення став тернополянин Сергій Гриняк.

“Щойно в 23:15 був свідком того як 2 особи (чоловік і жінка), зупинивши бус марки Опель світлого кольору, без всякого вагання відчинили задні двері, вигрузили цілий бус сміття. На зауваження, що вони роблять, поспіхом сіли в авто, розвернулися і поїхали. Все це відбулося Київська, навпроти будинку 6А/Б зі сторони дачного кооперативу”, – написав чоловік.