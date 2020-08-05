Два місяці проїзд вулицею Іллі Рєпіна буде ускладнений. Із десятого серпня до першого жовтня там ремонтуватимуть дорогу. У зв’язку з цим на черговому засіданні прийняли рішення про часткове перекриття руху транспорту цією вулицею.

– Відбулися всі процедури, визначена підрядна організація для капітального ремонту вулиці Рєпіна на ділянці від вулиці Коновальця до заїзду на територію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Буде замінено каналізацію, водопровід і проведено капітальний ремонт дороги. Є схема організації дорожнього руху для тимчасового проїзду під час виконання робіт, вона погоджена з патрульною поліцією. На час ремонту постараємось створити максимально зручні умови для проїзду тернополян.

Ремонтні роботи виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю «ТОМ-ІнвестБуд».

Ольга Трач