У Тернополі на вул. Кардинала Йосипа Сліпого провели роботи з висаджування 20-ти молодих саджанців катальпи.

Висаджування нових дерев відбулося в рамках акції «Екологічне відродження вулиці Кардинала Йосипа Сліпого». Долучився до заходу і міський голова Сергій Надал.

«Ми продовжуємо відновлювати екологічний баланс центральної частини міста шляхом заміни старих аварійних дерев на молоді. Нещодавно 24 нових дерева з’явилися на вул. Руській. Також вже 20 молодих катальп ростуть і на вул. Йосипа Сліпого, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Висадження дерев проводиться відповідно до Концепції комплексного озеленення Тернополя, і в подальшому так акції будуть проводитися і на інших вулицях центральної частини міста».

Довідка

Катальпа є представником сімейства бігнонієві. Це красива декоративна рослина з великими листками насиченого зеленого кольору, яка при рості не руйнує асфальтобетонного покриття своїм корінням та виділяє багато кисню, що є важливим фактором для центральної частини міста, оскільки тут дуже інтенсивний рух транспорту. Катальпи стійко переносять несприятливі кліматичні умови.