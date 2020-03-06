Близько 9 години ранку на проспекті С. Бандери у Тернополі трапилась ДТП.

Як повідомляє МедіаТОР, зіткнулись два легкових автомобілі. На смузі руху в напрямку від центру до Збаразького кільця утворився затор. На місці події працює патрульна поліція.

Також аварія сталась на перехресті, біля комплексу “Авалон”. Там теж працює поліція. Рух на цій ділянці дороги утруднений.

Третя ДТП на проспекті С. Бандери – вище стадіону. “Через затор тут стоїть 6 тролейбусів”, – пише тернополянин Святослав Гриник.