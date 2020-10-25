На одній дільниці зникли бюлетені, на іншій їх залили кавою

550 бюлетенів не дорахувалися на дільницях Тернопільщини. Про це на пресбрифінгу розповів начальник обласної поліції Олександр Богомол.

Ще понад 300 знищили, заливши кавою. Перший випадок із зникненням бюлетенів трапився на Теребовлянщині. Там на дільниці не дорахувалися майже половини необхідної кількості бюлетенів на вибори до райради, пише Терміново.

– Із 900 бюлетенів 400 не було, – розповів Богомол. – Начебто їх буде достатньо, щоб провести вибори, бо досить низька явка. Члени комісії не перерахували бюлетені при отриманні. Це було порушенням з їхнього боку. На дільницю виїхали члени територіальної виборчої комісії, також туди направили слідчо-оперативну групу. Вони будуть розбиратися, чи є тут адміністративне, чи вже кримінальне правопорушення, а також відслідковувати процес масового зникнення бюлетенів.

Крім цього в Заліщицькому районі в одній з ДВК зникло 50 бюлетенів. Голова комісії звернувся до поліції.

– На даній дільниці не дотрималися інших правил, – пояснює Богомол. – Вдень частина членів ДВК пішли на обід, а частина – ремонтувати світло, яке зникло, залишили лише одну спостерігачку. Після цього виявилося, що на 50 бюлетенів на вибори в депутати до місцевої ради зникли.

Трапилося це в селі Ворвулинці. В даному випадку порушать кримінальне провадження, запевнив Богомол. Наразі проводять слідчі дії та допити представників комісії.

Також Богомол підтвердив випадок про знищення понад 300 бюлетенів на ДВК у Кутківцях, які залили кавою.