На одній з вулиць Тернополя частково перекриють рух транспорту

13/02/2019 Розмір тексту:

З 15 лютого на вулиці Веселій у Тернополі буде обмежено рух транспортних засобів. Пов’язано це із реконструкцією одного із житлових будинків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Проф-ТерБуд», яке виконує роботи, звернулося до міської ради з проханням погодити графік часткового перекриття руху транспорту на вулиці Веселій. Відповідне рішення затвердили на виконавчому комітеті міської ради 13 лютого.

– «Проф-ТерБуд» буде облаштовувати бетонний каркас житлового будинку №7, тому виникла необхідність у певні дні частково перекривати рух транспорту, – розповів Олег Соколовський. – Ремонтні роботи триватимуть чотири місяці, але рух транспорту буде обмежений тільки на дев’ять днів – по кілька днів в місяці на декілька годин.

Відповідно до поданого товариством графіку, рух транспорту на вулиці Веселій буде обмежено у такі дні: 15 і 25 лютого з 11.00 до 16.00, 4 березня з 11.00 до 14.00, 15 і 27 березня з 11.00 до 16.00, 4 квітня з 11.00 до 14.00, 11 квітня з 11.00 до 16.00, 9 і 13 травня з 11.00 до 16.00.

Ольга Трач