На очах в однокласника: на Тернопільщині втопився підліток

15-річна дитина втопилась у ставку в селі Підзамочок Бучацької територіальної громади. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

За його словами, хлопець з однокласником пішов на ставок. Коли хлопець почав тонути, його однокласник зателефонував на лінію екстреної допомоги “112”.

Рятувальники прибули на місце події впродовж 10 хвилин, але хлопчика не побачили. Водолази служби надзвичайних ситуацій проводили пошукові заходи. Дитину з води дістали, але реанімувати її не вдалося. Глибина ставка складає близько півтора метри, повідомляє Суспільне.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 14:29. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

Крупа каже, що під час купання варто дотримуватися правил відпочинку на воді:

“Не можна заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння. Купатися треба в теплу погоду, бо якщо вода місцями холодна – можуть схопити судоми. Ніколи не відпочивати наодинці. У воді уникати ігор, адже іноді жарти чи необдумана поведінка можуть спричинити нещасні випадки. Особливо, треба пильнувати дітей і не дозволяти їм наодинці іти у воду. Якщо хтось любить занурюватися чи стрибати у воду – треба переконатися, що дно водойми безпечне”.

З початку 2021 року на водоймах Тернопільської області вже загинули 12 людей, з них троє неповнолітніх.