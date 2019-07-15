Дизайн нового парку, який незабаром з`явиться у Тернополі, оберуть місцеві жителі.

Тернополяни обиратимуть проект майбутнього парку на території мікрорайону “Сонячний”. Впродовж наступних трьох днів в Українському Домі “Перемога” буде розміщено ескізи нової зеленої зони. Детальніше – в сюжеті Тернопіль 1.

Парку на території мікрорайону «Сонячний» – бути. Сьогодні в Українському Домі «Перемога» презентували чотири ескізні проекти нової зеленої зони. Від модерних з незвичними спорудами до класичних з дитячими майданчиками. Кожен з проектів дивує цікавими дизайнами. Та попри це фахівці вже знайшли недоліки в декількох ескізах.

– Є такі роботи, що там ні входу ні виходу з парків немає, – каже архітектор Анатолій Водоп’ян. – А тут є тільки такі маленькі входики і стежки . Мені здається, це недоречно.

Більше 10 гектарів – саме такою буде площа нового парку. Експерти зазначають, на реалізацію проекту таких масштабів може піти декілька років.

– Декілька років, через те, що там є такі конструкції будівельні та видові площадки, які потребують високої якості і відповідних будівельних матеріалів, – каже архітектор Олег Головчак.