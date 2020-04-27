Автопригода з потерпілими трапилася 25 квітня в Тернополі.

Водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись вулицею Об’їзною, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою VOLKSWAGEN Sharan. Після цього Skoda за інерцією відлетіла на узбіччя дороги і врізалася в каток.

Причину автопригоди встановлюють поліцейські.

До слова, за чотири місяці 2020 року на дорогах Тернополя та області зареєстрували 619 аварій. Сто двадцять чотири автопригоди з постраждалими, в яких 14 людей загинуло, а 168 отримали травми.