У суботу близько 23-ї години на вулиці Об’їзній сталася автопригода без потерпілих.

Водій автомобіля Citroen не був уважний та, не впоравшись з керуванням, допустив наїзд на металеву огорожу, далі продовжив рух та наїхав на стенд з оголошеннями.

Поліцейські переконались, що водієві не потрібна медична допомога та запитали в нього, що саме сталося. Чоловік пояснив, що він не зорієнтувався на місцевості, тому розгубився та спричинив автопригоду. Інспектори склали на водія відповідні адміністративні матеріали.

На щастя внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

“Нагадуємо: в межах міста Тернополя становлено комендантську годину з 22-ї до 6-ї години. Перебувати громадянам на вулицях міста та рухатись транспортними засобами в цей період забороняється. На цей час тернополяни мають вимкнути світло у своїх домівках та під’їздах, вулиці міста та автодороги також не освітлюються. Тому громадяни, які можуть перебувати на законних підставах на вулиці в нічний час, мають бути максимально уважні та обережні”, – наголошують у патрульній поліції.