На об’їзній Тернополя зупинили автомобіль, водій якого перевозив бойовий снаряд. ФОТО

Позбавленням волі на строк від трьох до семи років загрожує уродженцю Закарпатської області, який перевозив бойовий снаряд. Міру покарання йому обере суд.

Подія трапилася на об’їзній обласного центру. Під час патрулювання місцевості, поліцейські роти поліції особливого призначення зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху. За кермом іномарки перебував уродженець Закарпатської області 1986 року народження.

У ході проведення огляду автомобіля спецпризначенці виявили снаряд до кулемету 23 мм. Як пояснив чоловік, боєприпас він знайшов на території Чернігівської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої задокументували даний факт

Боєприпас правоохоронці вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування згідно статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії.