Аварія трапилася 14 січня близько 23:00 на вулиці Об’їзній Тернополя.

Водій автомобіля Peugeot 207, який рухався лівою смугою на дорозі із чотирьох смуг в кожному напрямку, збив невідомого. Потерпілий був у стані алкогольного сп’яніння і переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу, повідомляють у поліції.

Чоловік помер в кареті швидкої допомоги. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. За попередніми результатами він тверезий. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Працівники поліції встановили особу загиблого.