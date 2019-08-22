Змагання Чемпіонату світу з водно-моторного спорту цими вихідними відбудуться у ТернополіНа набережній Тернопільського ставу з 23 по 25 серпня відбудеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Організовує захід Тернопільська міська рада та Національна федерація водно-моторного спорту України. До Тернополя цьогоріч приїде 37 команд учасників з 14 країн, зокрема з Австрії, Болгарії, Швеції, США, Словенії, Польщі, Англії, Німеччини, Угорщини. Організатори події кажуть, місто готове до проведення Чемпіонату, підготовлена необхідна інфраструктура. – Змагання Чемпіонату світу з водно-моторного спорту будуть проходити у суботу-неділю, 24-25 серпня, – каже президент Національної федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук. – Тренування стартуватимуть з 08:00 ранку. Також у п’ятницю, 23 серпня, з 14:00 год. розпочнуться з 14:00 год. вільні тренування.