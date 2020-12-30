Сьогодні на Тернопільщині буде сонячно. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла. А от Новорічної ночі до регіону прийде циклон з дощами і мокрим снігом.

Останніми днями грудня зберігатиметься майже весняна погода. Втім, на порозі циклон з південного заходу Європи, – каже синоптик Наталка Діденко. Від значно ускладнить синоптичну ситуацію Новорічної ночі.

«У середу в західних областях місцями очікується дощ. Вітер утримається рвучкий, південного та південно-східного напрямків. Температура повітря найближчої ночі +5 градусів, вдень +5+10 градусів. Новий рік у столицю прийде із дощем та теплою погодою. У перші ніч та день 2021-го року в Україну стрибоне циклон з південного заходу Європи. Тому, зважаючи на високу температуру повітря, у нас йтиме переважно дощ, лише подекуди вночі ймовірність мокрого снігу. Доведеться народу не сніжками весело битися, а парасолями грайливо розмахувати і стрибати по калюжах. Температура повітря у новорічну ніч очікується +1+5 градусів».

Отже, справжньої зимової погоди поки чекати марно. Найближчими днями на Тернопільщині буде порівняно тепло з високою ймовірністю дощів з мокрим снігом.