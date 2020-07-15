Зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 15 липня.

Відповідно до прийнятого рішення доходи загального фонду бюджету громади збільшили на вісім мільйонів вісімсот дев’яносто вісім тисяч гривень. Як розподілять ці кошти розповіла заступник міського голови Вікторія Остапчук.

– Доходи загального фонду бюджету громади збільшили за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 8 мільйонів 897,7 тисяч гривень, – повідомила Вікторія Остапчук. – Із них, на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення учасникам бойових дій направляємо управлінню соціальної політики 2 мільйони 812 тисяч гривень. На здійснення доплат до пенсій ветеранам ОУН-УПА, щомісячну допомогу сім’ям загиблих в Афганістані та щомісячної виплати допомоги сім’ям загиблим учасникам АТО і ООС виділяємо 491,2 тисячі гривень. Для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами закладам освіти спрямовуємо мільйон 217,4 тисячі гривень. На забезпечення сучасної, якісної, доступної загальної середньої освіти на програму «Нова українська школа» закладам освіти направляємо 5 мільйонів 107,9 тисячі гривень. Одночасно, зменшуємо поточні видатки загального фонду бюджету по загальноосвітніх закладах на суму 519 тисяч гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт будівель школи-колегіуму імені патріарха Йосифа Сліпого №12, школи №23, №24, дитячого садочку №32 та Галицькому коледжу імені В’ячеслава Чорновола на закупівлю обладнання для лабораторії телемедіакомунікації у зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Інженерія інтернет речей». Також зменшуємо поточні видатки по програмі «Здоров’я громади» на 150 тисяч гривень, які передаємо лікарні швидкої допомоги на придбання необхідного обладнання. По управлінню житлово-комунального господарства зміни відбулися за рахунок зменшення асигнування по об’єктах шляхо-мостового господарства на 600 тисяч гривень. Ці кошти підуть на капітальні ремонти тротуарів.

Ольга Трач