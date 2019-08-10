Через експериментальне кільце на вулиці Б. Хмельницького – вул. С. Крушельницької затори.

Як повідомляє МедіаТОР, радіус незручний для тролейбусів. “Роги” від’єднуються від контактних ліній.

Транспортну розв’язку облаштували з пластикових блоків, аби зменшити кількість ДТП. Якщо тимчасове кільце себе виправдає, його змінять на постійне.

Нагадаємо, рішення про встановлення тимчасового кільця прийняли 8 серпня на виконкомі міськради. Встановлять його заради експерименту. Якщо він себе виправдає та спростить рух транспорту, то його замінять на постійне.