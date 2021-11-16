Майстер-клас з єдиноборств організували у селі Острів. Спортивні здібності випробовували дзюдоїсти та самбісти. Дійство відбулося на новому багатофункціональному спортивному майданчику зі штучним покриттям.

Показовий виступ професійних спортсменів зібрав дітей і дорослих. Під час майстер-класу всі охочі могли освоїти елементи самозахисту із боротьби самбо. Як зазначив тренер з дзюдо і самбо Віталій Гнатишин, цьогоріч на літній сесії Міжнародного олімпійського комітету самбо було визнано олімпійським видом спорту.

«Самбо – це не лише вид спортивного єдиноборства, а й система виховання, яка сприяє розвитку морально-вольових якостей людини. Заняття самбо вчать елементів самозахисту і допомагають формувати твердий характер, стійкість і витривалість, також сприяють виробленню самодисципліни і розвитку якостей, необхідних для досягнення життєвих цілей».

На завершення олімпійського модуля учасникам вручили нагороди та подарунки.