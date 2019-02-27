На нове кладовище у Тернополі виділили більше двох мільйонів гривень
Майже три мільйони гривень з міського бюджету на поповнення статутного капіталу отримає спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба”. Кошти ці підуть на розширення нового кладовища на вулиці Бригадній і на ремонт будинку трауру на вулиці Микулинецькій. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.
– Наприкінці минулого року сесією міської ради були передбачені кошти на поповнення статутного капіталу спеціалізованого КП «Ритуальна служба», – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – На нове кладовище на Бригадній, 46 виділяємо 2 мільйони 200 тисяч гривень, а також на реконструкцію будинку трауру на Микулинецькій, 27 – 700 тисяч гривень. На новому кладовищі роботи необхідно продовжувати, 16 секторів там вже освоєно, а кожен сектор – це 600-700 поховань. Зараз треба продовжити доріжки, провести воду у нові сектори. Щодо приміщення на Микулинецькій, то було проведено комісійне обстеження і є висновок про те, що великий зал Будинку трауру потребує термінового ремонту.
Іншим рішенням на виконкомі також затвердили фінансовий план КП «Ритуальна служба» на 2019 рік.
Ольга Трач
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