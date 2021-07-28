На набережній Тернопільського ставу завтра, 28 липня, відбудуться урочисті заходи з нагоди 1033-ї річниці хрещення Київської Русі.

Молебень відбудеться о 12.00 год біля пам’ятного Хреста, встановленого на набережній ставу. Після чого священнослужителі благословлять присутніх людей та освятять воду, повідомляють Тернополяни.

Додамо, що День Хрещення Русі в Україні щороку відзначається 28 липня. Проте це лише офіційна дата, точного дня започаткування християнства в Київській Русі ніхто не знає. Відомо тільки, що масове хрещення киян відбулося влітку 988 року. 28 липня – День Хрещення Київської Русі-України.