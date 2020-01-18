19 січня в Тернопільській міській територіальній громаді пройдуть заходи з нагоди відзначення Дня Богоявлення Господнього.

Зокрема, о 12:00 год. на набережній Тернопільського ставу (біля підніжжя пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України) священнослужителі традиційних християнських церков проведуть спільне Богослужіння та здійснять чин освячення води.

А вже о 15:00 год. у приміщенні ПК «Березіль» відбудеться театралізоване дійство «Лемківський Йордан».

Традиційно, громадська організація Тернопільського клубу любителів загартування та зимового плавання «Нептун» запрошує усіх охочих до масового купання у день Хрещення Господнього. З 09:00 год. поряд з будиночком клубу «Нептун» звучатимуть колядки, а об 11:00 год. розпочнеться чин освячення води, після цього – занурення у купель.

У населених пунктах Тернопільської громади пройдуть заходи:

14:00 год. – Святковий Різдвяний концерт «Хай уся Земля почує – Україна колядує!» (КУ Будинок культури «Кутківці»);

16:00 год. – Різдвяний концерт «Вісточку голосить світу зірниця» (Клуб-філія с. Малашівці);

17:00 год. – Святкове дійство «Від Різдва до Водохреща» (БК-філії с. Глядки);

20:00 год. – Молодіжно – розважальна програма (БК-філії с.Чернихів);

20:00 год. – Молодіжно – розважальна програма (Клуб-філія с. Кобзарівка).