На Микулинецькому кладовищі вшанували загиблих бійців

06/12/2018 Розмір тексту:

З нагоди Дня Збройних сил України на Микулинецькому кладовищі у Тернополі вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців у зоні бойових днів на Східній України. На урочистості прийшли військові, ветерани АТО, родичі загиблих воїнів, представники влади та громадськості.

Священики відправили панахиду, а жителі краю запалили лампадки у світлу пам’ять на могилах українських воїнів.

На Микулинецькому кладовищі поховано 18 бійців, які загинули під час бойових дій на Східній Україні. А загалом у російсько-українській війні Тернопільщина втратила 94 воїни.

«Це день, коли ми вшановуємо світлу пам’ять загиблих під час бойових дій героїв. 94 бійці Збройних сил України, які родом з Тернопільщини загинули», – повідомила прес-офіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська.

Вшанувати своїх побратимів прийшли і бійці 44-ої окремої артилерійської бригади.

Софія Романська