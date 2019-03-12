На місці пожежі на Тернопільщині знайшли труп чоловіка

12/03/2019 0
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11 березня вранці виникла пожежа житлового будинку у селі Біла Чортківського району.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено підлогу та облицювання стін.

Загорання ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано житлову будівлю.

На місці події виявлено тіло власника, чоловіка 1958 року народження.

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