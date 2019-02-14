На місці, де обвалився міст, чергують поліцейські і рятувальники. ФОТО

14/02/2019 0
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У селі Лисівці Заліщицького району обвалилася частина мосту, який проходив через річку Серет.

Надзвичайна ситуація трапилася 13 лютого близько 15:00.

За словами начальника Заліщицького відділення поліції Вадима Міжнова, міст з’єднував Заліщицький та Борщівський райони. Він перебував в аварійному стані.

На щастя, люди внаслідок обвалу не постраждали.

Об’їхати цю ділянки дороги можна за наступним маршрутом?

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