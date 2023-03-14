Графічну новелу «На межі» і виставку портретів «Втрачений дім» презентували у Тернопільському обласному художньому музеї.

Книга та експозиція розповідають про українців, котрі через війну втратили свої оселі.

Цей культурно-освітній проект реалізувала Молода Просвіта Прикарпаття за підтримки «Агенства США з міжнародного розвитку». Працювали над ним близько року. А тепер презентуватимуть у різних містах України та за кордоном. Першим містом, де його показали став Тернопіль.

– До каталогу «На межі» увійшло 22 історії, – розповіла Євгенія Бердяк, керівниця Молодої Просвіти Прикарпаття. – Ці історії – свідчення очевидців про злочини росії проти України. З часом люди виїдуть, все забудеться, а історії ці залишаться. І на основі цих реальних свідчень буде формуватися історія України через 50-100 років. Це важливий освітній матеріал.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, за рік повномасштабної війни на території України уже постраждало 18 955 осіб серед цивільного населення, проте фактичні цифри можуть бути значно вищими. Рятуючись від смерті, люди змушені покидати свої домівки, майно і вирушати в невідомість. Разом з тим, представлені історії свідчать, що попри все постраждалі українці продовжують жити, працювати, волонтерити, захищати свою рідну країну.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці