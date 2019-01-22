На межі Тернопільщини і Хмельниччини підняли рекордну кількість державних стягів
З нагоди 100-річчя Соборності України на кордоні Тернопільської і Хмельницької областей розгорнули стометровий прапор, а також встановили рекордну кількість синьо-жовтих стягів.
Гігантський синьо-жовтий прапор створили з двох частин, одну з них розгорнула колона людей зі Скали-Подільської (Тернопільщина), іншу – зі села Гуків Чемеровецького району (Хмельниччина). Жителі нашої області несли синє полотно, хмельничани – жовте. Відтак на мості в результаті з’єднання цих двох полотнищ було утворено стометровий прапор. Окрім цього, представники обох регіонів встановили рекорд з двох тисяч синьо-жовтих прапорів.
Як повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій і національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький, в акції «Збруч – ріка єднання» взяло участь близько восьми тисяч людей. На межі Лановецького і Теофіпольського районів окрім урочистої ходи козаки представили зброю та організували блок-пост. Також усіх учасників дійства пригощали кулішем.
Нагадаємо, цього року основні заходи відбуваються на території Хмельниччини. Торік Тернопільська область приймала гостей із сусіднього регіону.
Софія Романська
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