24 січня 2020 року близько 23 години на річці Дністер браконьєри обстріляли рибний патруль Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Голос.if.ua з посиланням на керівника ДАРГ в Івано-Франківській області Любомира Стрембіцького.

24 січня рибний патруль на чолі із начальником ДАРГ в Івано-Франківській області Любомиром Стрембіцьким здійснював рейд на річці Дністер, на стику сіл Кутище (Тлумацький р-н) та с. Вістря (Монастирицького р-н), де був зненацька обстріляний невідомими браконьєрами.

Всього браконьєри здійснили понад 10 пострілів у бік працівників рибного патруля. На щастя, ніхто із працівників рибного патруля під час зухвалого обстрілу не постраждав. На місце пригоди були викликані працівники Монастирицького відділу поліції. Проводився огляд місця події.

На думку Любомира Стрембіцького, обстріл рибного патруля є своєрідною відповіддю та тиском на нього і підпорядкованих йому працівників зі сторони браконьєрського середовища та їх покровителів.