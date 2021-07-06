Спортивні змагання серед працівників спецслужб стартували у Тернополі. За форматами «Cross Fit» та «Firefighter Combat Challenge» змагаються збірні команди правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб.

Під час змагань спецпідрозділи демонструють власний рівень підготовки. Як зазначив начальник головного управління ДСНС України в області Віктор Маслей, ідея проводити показові змагання з’явилася після перегляду челенджу, започаткованого рятувальниками зі США.

«Команди зібралися не для того, щоб мірятися силами, а для того, щоб задекларувати свою єдність у виконанні завдань. Під час виконання вправ учасники здолали чимало непростих випробувань. Спершу – підйом по триколінній драбині у вікно третього поверху навчальної вежі та підіймання туди ж, з допомогою рятувальної мотузки, рукавної скатки, вагою понад 20 кг. Після спуску на них чекав силовий тренажер «Кайзер»: ударами кувалди спортсмени переміщували балку, вагою 72,5 кг, на відстань 1,5 м. А ще вони долали смугу перешкод, бігли з рукавною лінією та подавали ствол на заливку мішені, здійснювали евакуацію «потерпілого» – підіймаючи та переміщуючи манекен вагою 80 кг на відстань 30 м… І це ще далеко не фінал… А далі, суперники штовхали гирі, підіймались по канату, перекидали важчезне колесо вагою 150 кг. Все це відбувалось в шаленому темпі, на межі людських можливостей».

Додамо, такі змагання на Тернопільщині проводять вдруге. Цьогоріч у турнірі бере участь шість команд.