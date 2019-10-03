Впродовж 2017 року, двічі подаючи декларацію про доходи та майновий стан задля отримання субсидії, 43-річний житель Бучача навмисне приховав свої статки.

Як повідомляють у поліції, внаслідок таких дій зловмисник отримав 60 тисяч гривень допомоги.

Як з’ясувалося в ході досудового розслідування, подаючи декларації до управління праці та соціального захисту райдержадміністрації, бучаччанин не вказав у документі, що є власником будинку загальною площею понад 250 метрів квадратних та квартири в сусідній області.

Зловмисникові інкримінують частини 1 та 2 статті 190 ККУ – шахрайство, та частини 1,3,4 статті 358 ККУ – підроблення документів.