Десять нових автобусів виїдуть на міські маршрути 11 березня. П’ять із них обслуговуватимуть новий маршрут №38, який з’єднає Центр і Бам, інші п’ять працюватимуть на напрямках де бракує транспорту.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал під час брифінгу Ради оборони Тернопільської області 10 березня.

– Громадський транспорт міста функціонує, – каже Сергій Надал, – Є звернення щодо збільшення кількості транспортних засобів. До початку війни нам вдалося придбати 15 нових автобусів, 10 з них готові до виїзду на міські маршрути. 11 березня вони виїдуть на мережу. П’ять з них підуть по новому маршруту №38. Ще п’ять – на ті маршрути, де є звернення тернополян щодо недостачі транспорту.

Новий автобусний маршрут №38 «Кооперативний коледж – вул. Київська – вул. Лесі Українки» проходитиме вулицями: Замкова – С. Крушельницької – Збаразька – просп. Злуки – Генерала М. Тарнавського – Київська – 15 квітня – Протасевича – Лесі Українки – Слівенська – просп. С. Бандери – Руська – Замкова з усіма зупинками на шляху проходження. До проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів цей маршрут обслуговуватиме КП «Міськавтотранс».