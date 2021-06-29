29 червня у Малашівцях виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м. кв.

Про це повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.

За інформацією рятувальників, глибина залягання сміття в осередку пожежі сягає 10 метрів.

На місце події залучено черговий караул 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління в складі двох відділень, ОКЦ та оперативна Головного управління. Також на місці події працює два трактори та самоскид, що здійснюють просипку відсівом осередків пожежі.

Ліквідація пожежі на Малашовецькому сміттєзвалищі триває. До гасіння пожежі залучено 16 співробітників ДСНС та 4 одиниці техніки. Крім того, 5 одиниць техніки надали комунальні служби. Організовано безперебійну подачу води на гасіння шляхом її підвозу.