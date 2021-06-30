Триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Малашівцях.

30 червня продовжується гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м.кв.

Як повідомляють у ДСНС, на місці події працюють 3 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучено 5 одиниць техніки комунальних служб.

Нагадаємо, пожежа на сміттєзвалищі виникла ще вчора. Спочатку вогонь охопив майже 100 кв. м. площі. Глибина залягання відходів у місці пожежі сягає 10 метрів.