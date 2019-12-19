На Малашівецькому сміттєзвалищі завершують роботи з облаштування сміттєсортувальної лінії. Відтак звалище стане повноцінним полігоном твердих побутових відходів.

На сміттєзвалищі у с. Малашівці вже встановили ваговий комплекс, а також роз’яснювальний стенд щодо користування полігоном, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Зменшуватимуть об’єми сміття за допомогою спеціальних катків.

«Наразі визначено межі полігону, також вже облаштована вагова локація, туди заїжджатимуть машини зі сміттям і їх зважуватимуть. Полігон розрахований на прийняття побутових відходів. Промислові чи хімічно небезпечні відходи там приймати не будуть, на в’їзді працюватиме радіаційний контроль. Користування полігоном буде платним, також оператор повинен мати укладену угоду про вивезення побутового сміття. Ціна передбачає збір, вивезення та утилізацію побутових відходів. Оскільки жителі міста отримують послугу, якої раніше в Тернополі не було, то ціна за вивезення сміття частково зросте – десь на п’ять гривень. Ми мали загрозу серйозної сміттєвої кризи. Щоб вирішити цю проблему, у Тернополі працюватиме сміттєсортувальна лінія, яка дасть можливість утилізовувати сміття».

У середньому тернополяни за вивезення сміття платитимуть близько 20 гривень щомісяця. Сміттєсортувальна лінія має повноцінно запрацювати ще у цьому році.

Софія Романська