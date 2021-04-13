Станція дегазації запрацювала на Малашівецькому полігоні. Її урочисте відкриття відбулося 12 квітня 2021 року.

Під час події розповіли, що це вже 16 станція в Україні, яку побудувала група компаній «Кліар Енерджі Групп». Така станція сприятиме скороченню шкідливих викидів в атмосферу, запобігатиме пожежам на полігоні, покращить екологічний стан місцевості. Завдяки цьому підприємству утворилися додаткові робочі місця, збільшиться сплата податків до місцевого та державного бюджетів.

– Завдяки цій станції ми комплексно вирішили питання поводження з твердими побутовими відходами у місті і громаді, – зазначив під час відкриття Сергій Надал, міський голова. – Це діючий сертифікований полігон з усією документацією. Нам не потрібно ставити додаткових контейнерів поруч з будинками. На полігон вивозиться тільки побутове сміття і тут сортується. Завдяки сортуванню захоронення зменшується на 60-70%. Неорганічні відходи здають на переробку або продають. Органіку компостують і з неї видобувають газ, який перетворюють в електроенергію. Місто на це не витрачає коштів, все це за власні кошти робить інвестор. Хоча попередні роки громада щороку витрачала мільйон гривень на рекультивацію і утримання полігону. Також вирішено питання екології. Метан, який тут добувається, і який є дуже небезпечним, йде на користь. Тепер ми впевнені, що немає загрози для навколишнього середовища або грунтів. Також мешканці нашої громади отримали роботу. А громада отримала потужну інвестицію, надійного партнера та ще одного серйозного платника податків.

Виконавчий директор «Кліар Енерджі Групп» Сергій Савчук подякував усім працівникам компанії, які працювали над тим, щоб привести полігон до європейських стандартів і побудувати станцію дегазації. Це, за його словами, було доволі важко.

– До того як зайти на цей полігон нам довелося вкласти немалі фінансові і людські ресурси, – розповів Сергій Савчук. – Але сьогодні ми вже маємо результат. Лише за минулий рік сплата податків за вивезення і захоронення сміття становила ьлизько 7 мільйонів гривень. Ця станція потужністю 0,7 мегавата вже в цьому році забезпечить додатково сплату податків до бюджетів різних рівнів на три мільйони гривень на рік. 4 мільйони кіловат-годин чистої електричної енергії буде генеруватися в українську енергетичну мережу. А для нас сьогодні енергетична безпека прирівнюється до загальної безпеки.