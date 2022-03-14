У боях на Луганщині загинув тернополянин Олександр Питель.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Він віддав своє життя за перемогу України над окупантом. Олександр був спортсменом, займався греко-римською боротьбою. Він загинув під час артилерійського обстрілу російськими військами.

Низький уклін та співчуття батькам і рідним Героя.

Не забудемо і не пробачимо ворогу жодного вбитого воїна, жодного вбитого українця.

Слава Героям, які захищають Україну!

Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні міського голови.