Зловмисники за винагороду пропонують надати інформацію про зниклого безвісти чи полоненого військовослужбовця, передати медикаменти, продукти харчування одяг. Однак, після отримання грошей зникають.

Мешканка Чортківщини розшукувала свого безвісти зниклого чоловіка, який воює в лавах ЗСУ. У соцмережі родичі військовослужбовця розмістили пости з проханням відгукнутися усіх небайдужих та допомогти у пошуках будь-якою інформацією.

Через деякий час брату зниклого бійця надійшло повідомлення з невідомого номера. У ньому зазначалося, що його родич живий, але перебуває в полоні і потребує грошей на лікування. Рідні повірили та задля порятунку воїна двічі перевели на невідомий рахунок гроші. Потерпілі збагатили шахраїв на 30 000 гривень. За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські нагадують: пошуком зниклих безвісти або військовополонених українців займаються лише поліція, СБУ та Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин.

Закликаємо не публікувати в соцмережах і не передавати персональні дані стороннім особам. Варто бути дуже пильними й обачними, аби не стати жертвами ошуканців. Зловмисники з метою збагачення можуть представлялися представниками Міністерства оборони України, Червоного Хреста, членами різних формувань країни-агресора та уміло використовувати уразливий психоемоційний стан родичів.

Коли зв’язку з вашим близьким немає і ймовірніше за все, він зник безвісти, потрібно звернутися у такі інстанції: військову частину, на гарячі лінії Міноборони (тел. 0 800 500 44) і Нацполіції (0 800 21 21 51 або +38 089 420 80 67), Національне бюро при Мінреінтеграції (16 48 або 044 287 81 65), Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених (тел. +38 067 650 83 32 або +38 098 087 36 01),.

Рідні військовослужбовців з Тернопільщини також можуть отримати допомогу у пошуку зниклих в Регіональному центрі Західного регіону Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Телефон гарячої лінії Західного РЦ – 0-800-300-541, для дзвінків з-за кордону – +380322295754.

Будьте пильними!